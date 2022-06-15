Zorro’ya benzetilen kedi meşhur oldu

.,Boy isimli \u0130ran k\u0131rmas\u0131 kedi hen\u00fcz 9 ayl\u0131k. Indraini, \u201cKedimin ad\u0131 Boy olsa da herkes ona Zorro diyor. \u00c7ok kedim var ama y\u00fcz\u00fcnde maske olan bir tek bu. O benim en sevdi\u011fim kedim\u201d diyor.,Endonezya\u2019da Indraini Wahyudin Noor (50) isimli adam\u0131n kedisi maskeli kahraman Zorro\u2019ya benzetiliyor. ,G\u00f6z\u00fcn\u00fcn etraf\u0131ndaki siyah t\u00fcylerden dolay\u0131 g\u00f6z maskesi takm\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnen kedi, g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin sosyal medyada yay\u0131mlanmas\u0131yla b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc ve bir anda me\u015fhur oldu.