Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda? Afrika Kupası maçları nereden, nasıl izlenir?

19 Aralık 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:25

Afrika Kupası maçları nereden, nasıl izlenir? Süper Lig yıldızlarının da yer alacağı Afrika Uluslar Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusuydu. İşte bilgiler…

AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de forma giyen futbolcuların da forma giyeceği Afrika Uluslar Kupası heyecanı Türkiye'de de yaşanacak. Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Vincent Aboubakar, Paul Onuachu ve birçok oyuncunun sahne aldığı turnuva Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8,5 kanalından yayınlanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Fildişi Sahili ev sahipliğinde yapılacak 34. Afrika Uluslar Kupası, Türkiye'den takip edilebilecek. Türkiye’de TV8,5 kanalı canlı yayın ile ekranlara getirecek.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NDA SÜPER LİG’DEN KİMLER OLACAK?

Paul Onuachu, Wilfried Zaha, Vincent Aboubakar, Osayi - Samuel gibi birçok Süper Lig yıldızlarının da yer alacağı turnuva TV8,5 kanalından şifresiz olarak sporseverlere sunulacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYIP NE ZAMAN BİTECEK?

13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Kupası, 11 Şubat'ta sona erecek.

Haziran ve temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2024'e ertelenmişti.