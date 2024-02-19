CHP'de Lütfü Savaş'ın alternatifi bulundu! Mehmet Dönen isminin açıklanması bekleniyor

Hatay krizinin yaşandığı CHP'de sular durulmuyor. Kulislerde Özgür Özel'le görüşen Lütfü Savaş'ın bağımsız olarak yola devam edeceği yankılanırken, TGRT ekranlarında açıklamalarda bulunan gazeteci Tolgahan Erdoğan, "Savaş'ın yerine daha önce milletvekilliği ve bakanlık da yapan Mehmet Dönen ismi öne çıkıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'dan adaylığını ilan ettikleri Lütfü Savaş isminin tepki çekmesinin ardından bu sabah yeni bir açıklama daha yaptı.

SAVAŞ, BAĞIMSIZ YOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Özel, "Birazdan Savaş ile görüşeceğim. Son anket sonuçları geldi, burada Hatay ittifakına ihtiyacımız var. Önümüzde 36 saat var" ifadelerini kulandı. Özel ve Savaş görüşmesinin ardından ise TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Savaş'ın "CHP'den affımı istiyorum, bağımsız aday olacağım" dediğini belirtti. Özel ise bunu değerlendireceklerini söyledi.

"SAVAŞ'IN YERİNE MEHMET DÖNEN DÜŞÜNÜLÜYOR"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken TGRT ekranlarında Gülden Kalecik Demirtaş'ın konuğu, Gazeteci Tolgahan Erdoğan oldu. Savaş'ın yerine düşünülen ismi açıklayan Tolgahan Erdoğan, "Hatay'da sabah Lütfü Savaş Özgür Özel'le görüştü. Savaş bir süre bekletildi, kendisine birlikte yol yürünmeyeceği ifade edildi. Savaş şu anda aday değil. Onun yerine daha önce milletvekilliği ve bakanlık da yapan Mehmet Dönen ismi öne çıkıyor. Kulislerde dün akşama kadar Hataylı olan Genel Sekreter Selin Hayek Böke'nin de adı geçiyordu. Ancak şu an Mehmet Dönen ismine dönüş yapıldı.

"HATAY'DA DENGELER DEĞİŞİYOR"

Savaş'ın eşinin dün 'Yola devam edeceğiz' diye bir paylaşımı vardı. Savaş'ın da kırgın olduğu ve Hatay'da bir karşılığının olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Bu sebeple bugün bağımsız adaylığını açıklaması bekleniyor. Dönen, uzun yıllar siyasetten uzak kalmış bir isim.

Hatay'da bir karşılığı olur mu... Dün akşamdan beri Savaş'a ciddi bir destek var kentte. Hatay'da dengeler bir hayli değişti." dedi.