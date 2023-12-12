Cristiano Ronaldo buna değer dedi ve dev şirkete 40 milyon dolar yatırım yaptı! Kimse beklemiyordu

FIFA ve PES gibi oyunları bir kenara koyun. Çok daha adil, çok daha gerçekçi oyun sektörünü kasıp kavuracak bir video oyunu daha geliyor. Çıktığı günlerde ücretsiz oynanabilecek UFL'in en büyük yatırımcısı ise Cristiano Ronaldo oldu. CR7, ücretsiz oynanacak bir oyuna 40 milyon dolar yatırım yaptı

CRISTIANO RONALDO KESENİN AĞZINI AÇTI

En çok kazanan sporcular listesinin başında gelen Cristiano Ronaldo, aynı zamanda 615 milyon takipçisiyle en çok takipçiye sahip olan instagram kullanıcısı. Her hamlesi, her yaptığı olay oluyor, milyonlarca kişiyi etkiliyor.

Cristiano Ronaldo şimdi de futbol severler ile oyun severleri ücretsiz şekilde buluşturacak UFL için kesinin ağzını açtı. İlk etapt 40 milyon dolar yatırım yaptı. İlerleyen dönemlerde farklı açılardan da UFL ortaklığını destekleyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo, "UFL futbol oyunlarında yeni bir tür hâline gelebileceği için bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum." açıklamasında bulundu.

CRISTIANO RONALDO HAKKINDA 2 İLGİNÇ BİLGİ

Kendine Ait Müze: Cristiano Ronaldo, doğduğu ve büyüdüğü Madeira adasında, Funchal şehrinde kendi adını taşıyan bir müze açtı. "CR7 Müzesi" olarak bilinen bu müze, Ronaldo'nun kariyerine, kazandığı ödüllere ve kişisel eşyalarına adanmış durumda. Müze, hayranlarına Ronaldo'nun kariyeri ve futbol geçmişi hakkında detaylı bir bakış sunuyor.

Hayır İşleri: Ronaldo, hayır işlerine katkıda bulunan birçok sosyal sorumluluk projesine liderlik etmektedir. Özellikle çocuklara yönelik sağlık ve eğitim projelerine önem vermektedir. 2016 yılında, 5 milyon Euro'yu aşkın bir bağışla, çocuklara kalp ameliyatları yapmak üzere Portekiz'deki Santa Maria Hastanesi'ne destek oldu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı'nın iyi niyet elçisi olarak da görev yapmaktadır.