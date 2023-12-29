Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11’ler! GS FB maçı ilk 11’ler belli oldu mu, kimler var? Süper Kupa maçı 11’i!

29 Aralık 2023 19:20 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 19:22

Fenerbahçe Galatasaray maçı 11’leri! Bu akşamki Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi 11’ler yakından takip ediliyor. İki takımda da eksik futbolcular var. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11’ler belli oldu mu, 11’de kimler oynayacak? İşte GS FB ilk 11’i…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

Galatasaray Fenerbahçe maçı ilk 11’ler henüz belli olmadı. Birazdan Süper Kupa maçı 11’leri açıklanacak. Muhtemel 11’ler ise şu şekildedir:

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdulkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Fred, Crespo (İsmail), İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FRED OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek.

Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek.

GALATASARAY’DA EKSİKLER KİMLER?

Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira ve ağrıları bulunan Hakim Ziyech yarınki karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.