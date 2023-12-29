Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda? GS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

29 Aralık 2023 18:45 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 18:46

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Kupa maçı şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacak konusu merak ediliyordu. Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz olarak yayınlayacak kanal belli oldu. İşte detaylar…

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz olarak ATV’den canlı yayınlanacak. Süper Kupa maçını saat 20.45’ten itibaren ATV’den canlı olarak seyredebilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçını ATV kanalı canlı yayın ile veriyor. Uydu üzerinden veya ATV’nin internet sitesi üzerinden maçı canlı olarak seyredebilirsiniz. Derbinin yayınlanacağı ATV kanalı uydu frekans bilgileri ise şu şekildedir:

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI BİLGİLERİ

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.