Rizespor Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Rizespor Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

9 Ocak 2024 21:11 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 21:24

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RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Rizespor - Beşiktaş maç özetini maçın hemen ardından Bein Sports kanalından veya Bein Sports resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Rizespor - Beşiktaş maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Rizespor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00’de başladı.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Rizespor - Beşiktaş maçı Bein Sports kanalında yayınlandı.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANDI?

Rizespor - Beşiktaş maçı Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynandı.