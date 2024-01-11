Sivasspor Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Sivasspor Galatasaray maçı özeti ve golleri izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

11 Ocak 2024 18:20 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 18:22

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SİVASSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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SİVASSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

Sivasspor - Galatasaray maç özetini maçın hemen ardından Bein Sports kanalından veya Bein Sports resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor - Galatasaray maçı 1-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Sivasspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 17.00’de başladı.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Sivasspor - Galatasaray maçı Bein Sports kanalında yayınlandı.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANDI?

Sivasspor - Galatasaray maçı Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.