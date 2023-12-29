Süper Kupa maçı şifresiz ATV HD uydu frekans bilgileri! Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV HD güncel frekans bilgileri nedir?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa ATV HD frekans bilgileri! | ATV’de yayınlanacak olan Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz güncel frekans bilgileri merak ediliyor. Peki, ATV 4K, ATV HD frekans bilgileri, Symbol Rate, FEC nedir? İşte Güncel ATV frekans bilgileri…
ATV HD uydu frekans bilgileri 2023 merak ediliyor. Süper Kupa maçını şifresiz olarak ATV’den izlemek isteyen futbolseverler ATV uydu frekans bilgileri ne araştırıyor. İşte, ATV Galatasaray Fenerbahçe maçı frekans bilgileri!
ATV HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçını ATV HD kanalı canlı yayın ile veriyor. Uydu üzerinden veya ATV HD’nin internet sitesi üzerinden maçı canlı olarak seyredebilirsiniz. Derbinin yayınlanacağı ATV HD kanalı uydu frekans bilgileri ise şu şekildedir:
- Frekans : 12053 Mhz
- Symbol Rate : 27500
- FEC : 5/6
- Pol : Yatay ( Horizontal )
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz olarak ATV’den canlı yayınlanacak. Süper Kupa maçını saat 20.45’ten itibaren ATV’den canlı olarak seyredebilirsiniz.
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI BİLGİLERİ
Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.
Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.
Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi