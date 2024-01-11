Bakanlar kurulu toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bugün mü? Kabine gündeminde ne var?

11 Ocak 2024 12:54 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 13:13

Yeni yılın Kabine toplantısı henüz gerçekleştirilmedi. En son 6 aralık tarihinde yapılan toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle henüz gerçekleştirilmedi. Memur ve emeklilere yapılan zam sonrası kabine toplantısının gündemini vatandaşlar merak ediyor. 11 Ocak Perşembe günü kabine toplantısı var mı? Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son 6 Aralık 2023'te düzenlenen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir gerçekleşiyor. Yılın ilk toplantısı için vatandaşlar Beştepe'den gelecek haberi bekliyor. Bakanlar Kurulu toplantısı için henüz tarih net değil.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

2024 yılına henüz girmişken bir süredir gerçekleşmeyen kabine toplantısının olası başlıkları merak ediliyor. Kabinenin ana gündemlerinden birini memur ve memur emeklileri ile işçi ve Bağ-kur emeklileri arasındaki zam farkı oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalara başladı. Emekliye ek zam, refah payı, faiz oranları, enflasyonla mücade başlıkları Kabine'nin gündem başlıklarından olacak.



