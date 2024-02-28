Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde skandal! Profesör, ameliyata maskesiz eldivensiz girdi

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Şubat 2024 11:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 11:51 - Güncelleme:

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Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bir profesör ameliyatı eldivensiz ve bonesiz gerçekleştirdi. Hayati önem taşıyan sterilizasyon kurallarını hiçe sayan profesör, bu da yetmezmiş gibi yanında çalışan hemşirelere bağırıp çağırdı. Kayda alınan skandal görüntülerin ardından profesör hakkında tutanak tutuldu. Olay hastane yönetimine iletildi.