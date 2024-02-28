Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde skandal! Profesör, ameliyata maskesiz eldivensiz girdi
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bir profesör ameliyatı eldivensiz ve bonesiz gerçekleştirdi. Hayati önem taşıyan sterilizasyon kurallarını hiçe sayan profesör, bu da yetmezmiş gibi yanında çalışan hemşirelere bağırıp çağırdı. Kayda alınan skandal görüntülerin ardından profesör hakkında tutanak tutuldu. Olay hastane yönetimine iletildi.
İstanbul'un en köklü hastanelerinden olan İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ameliyat sırasında kayda alınan görüntü tepki çekti.
PERSONEL TİTİZLİKLE HAZIRLANDI
Diken'de yer alan habere göre, 24 Şubat Cumartesi saat 17:50'd Z.D. isimli hasta Cerrahpaşa'ya bağlı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde laparoskopik safra kesesi ameliyatına alındı. Operasyona girecek tüm personel titizlikle sterilizasyon kurallarını yerine getirirken, profesörün bu kuralları hiçe saydığı görüldü.
MASKESİZ ELDİVENSİZ AMELİYATA GİRDİ
Çıplak elleriyle cerrahi aletleri kullanan profesör hastanın başında bekledikten bir süre sonra ameliyatı bırakıp dışarı çıktı. Tekrar ameliyat masasına dönen profesör ameliyata ellerini yine sterilize etmeden devam etti. Profesörün daha sonra gelen uyarılara "Kurallara uymuyorum, hasta benim, sizi ilgilendirmez, bilmiş hemşireler" karşılığını verdiği öne sürüldü.
HEMŞİRELERE BAĞIRDI
Kayda alınan o anlarda profesörün yanındaki hemşirelere de bağırdığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hijyen kurallarını çiğneyerek hastanın hayatını tehlikeye atan profesöre tepki yağdı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi