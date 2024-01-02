Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kağıthane, Sarıyer’e sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi!

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruya göre 2 Ocak Salı günü İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sabahın erken saatlerinden beri suları olmayan vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek? İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi olacak?” şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte İSKİ 2 Ocak planlı su kesintisi bilgileri!

    Kağıthane, Sarıyer’e sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi!
    Güncel Haberleri  / İSKİ

    İstanbul’da bugün 7 ilçeye belli saatler arasında su verilemeyecek. İSKİ’nin yayımladığı duyuruya göre, Arnavutköy, Beykoz, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki “Kağıthane, Sarıyer’e sular saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek?” İşte ayrıntılar…

    2 OCAK SALI SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER

    Kağıthane, Sarıyer’e sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi!

    • İLÇE: Arnavutköy

    ETKİLENEN MAHALLELER: BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH.

    AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

    BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

    BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    • İLÇE: Beykoz

    ETKİLENEN MAHALLELER: MERKEZ MAH

    AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

    BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

    BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    • İLÇE: Güngören

    ETKİLENEN MAHALLELER: MEHMET NESİH ÖZMEN MAH

    AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

    BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

    BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    • İLÇE: Kağıthane

    ETKİLENEN MAHALLELER: SEYRANTEPE MAH

    AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

    BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

    BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    • İLÇE: Sarıyer

    ETKİLENEN MAHALLELER: ZEKERİYAKÖY MAH

    AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

    BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

    BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    • İLÇE: Tuzla

    ETKİLENEN MAHALLELER: AYDINLI MAH

    AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

    BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

    BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    • İLÇE: Ümraniye

    ETKİLENEN MAHALLELER: ŞERİFALİ MAH

    AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

    BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

    BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Bu kesinti bilgileri İSKİ'nin internet adresinden alınmıştır.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İSKİ
    Su KesintisiIstanbuli Su KesintisiSular Ne Zaman Gelecek
    Haberler > Güncel > Kağıthane, Sarıyer’e sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Beylikdüzü'nde suç örgütü operasyonu! Evde kalaşnikof ele geçirildi - GüncelBeylikdüzü'nde suç örgütü operasyonu! Evde kalaşnikof ele geçirildiPorselen fabrikası alev alev! Müdahale sürüyor - GüncelPorselen fabrikası alev alev! Müdahale sürüyor2024 dondurucu soğukla geldi! - Güncel2024 dondurucu soğukla geldi!AFAD duyurdu! Tunceli'de deprem - GüncelAFAD duyurdu! Tunceli'de depremİstanbullular dikkat! Kar yağışı için tarih verildi - Güncelİstanbullular dikkat! Kar yağışı için tarih verildiElektrikli soba faciasından kurtaran uyku - GüncelElektrikli soba faciasından kurtaran uykuKültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak - GüncelKültür ve Turizm Bakanlığı personel alacakDEAŞ'lı terörist Halep'te kıskıvrak - GüncelDEAŞ'lı terörist Halep'te kıskıvrakİstanbul'da şaşırtan pazartesi! - Güncelİstanbul'da şaşırtan pazartesi!Kurye gibi gelip ev sahibine dehşeti yaşattılar! - GüncelKurye gibi gelip ev sahibine dehşeti yaşattılar!
    Sonraki Haber Yükleniyor...