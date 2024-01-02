Kağıthane, Sarıyer’e sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi!

2 Ocak 2024 12:14 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 12:14

İstanbul’da bugün 7 ilçeye belli saatler arasında su verilemeyecek. İSKİ’nin yayımladığı duyuruya göre, Arnavutköy, Beykoz, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki “Kağıthane, Sarıyer’e sular saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek?” İşte ayrıntılar…

2 OCAK SALI SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER

İLÇE: Arnavutköy

ETKİLENEN MAHALLELER: BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Beykoz

ETKİLENEN MAHALLELER: MERKEZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Güngören

ETKİLENEN MAHALLELER: MEHMET NESİH ÖZMEN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Kağıthane

ETKİLENEN MAHALLELER: SEYRANTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Sarıyer

ETKİLENEN MAHALLELER: ZEKERİYAKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Tuzla

ETKİLENEN MAHALLELER: AYDINLI MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Ümraniye

ETKİLENEN MAHALLELER: ŞERİFALİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bu kesinti bilgileri İSKİ'nin internet adresinden alınmıştır.