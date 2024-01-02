Kağıthane, Sarıyer’e sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruya göre 2 Ocak Salı günü İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sabahın erken saatlerinden beri suları olmayan vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek? İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi olacak?” şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte İSKİ 2 Ocak planlı su kesintisi bilgileri!
İstanbul’da bugün 7 ilçeye belli saatler arasında su verilemeyecek. İSKİ’nin yayımladığı duyuruya göre, Arnavutköy, Beykoz, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki “Kağıthane, Sarıyer’e sular saat kaçta gelecek? Sular ne zaman gelecek?” İşte ayrıntılar…
2 OCAK SALI SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER
- İLÇE: Arnavutköy
ETKİLENEN MAHALLELER: BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İLÇE: Beykoz
ETKİLENEN MAHALLELER: MERKEZ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İLÇE: Güngören
ETKİLENEN MAHALLELER: MEHMET NESİH ÖZMEN MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İLÇE: Kağıthane
ETKİLENEN MAHALLELER: SEYRANTEPE MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İLÇE: Sarıyer
ETKİLENEN MAHALLELER: ZEKERİYAKÖY MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İLÇE: Tuzla
ETKİLENEN MAHALLELER: AYDINLI MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İLÇE: Ümraniye
ETKİLENEN MAHALLELER: ŞERİFALİ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 02/01/2024
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 02/01/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bu kesinti bilgileri İSKİ'nin internet adresinden alınmıştır.
Kaynak: İSKİ