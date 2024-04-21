TBMM'de 23 Nisan coşkusu! Milli Egemenlik Konseri düzenlendi

Türkiye 23 Nisan coşkusunu şimdiden yaşamaya başladı. TBMM'de, açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı konser, aralarında AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları'nın da bulunduğu 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu tarafından icra edildi.

Yurdun dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), açılışının 104. yılında 23 Nisan'ı da kapsayan bir konser düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un izlediği konser, büyük kalabalıklar eşliğinde sahnelendi.

150 KİŞİLİK KORO EŞLİĞİNDE DEV KONSER

Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları ile 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosunun konseri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiriyle başladı.

FİLİSTİN ATKISI DİKKAT ÇEKTİ

Konserde, Hacıoğulları'nın özel olarak bestelediği "23 Nisan Marşı" dört çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi. Marşın seslendirildiği sırada sahnede Filistin atkısı açıldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yücel Arzen Hacıoğullarına çiçek takdim etti.

1071'DEN 2024'E MAPPİNG GÖSTERİSİ

Konserin ardından, geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı. Yaklaşık 8 dakikalık ışık ve mapping gösterisinde, millet iradesine atıfta bulunularak "Hakimiyetin sahibi millettir" ifadesine yer verildi.