2,5 yaşındaki çocuk kreşte dehşeti yaşadı, anne babası gerçeği kameradan öğrendi

Kırıkkale’de özel bir kreşte eğitmenlik yapan A.K. tarafından kolundan tutularak savrulan 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan’ın kafası masaya çarptı. Daha sonra yere düşen çocuk yaralandı. Kreşin mutfak atölyesi bölümünde yaşanan olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

GERÇEĞİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ÖĞRENDİLER

Çocuğun masaya çarparak yere düşmesinin ardından öğretmenin ve görevlilerin panik halleri yer aldığı olayın görüntülerini kameradan izleyen aile, durumu Cumhuriyet savcılığına bildirerek şikayetçi oldu. Hasan Efe’nin babası Hasan Kuşdoğan, çocuğunun kafasına dikiş atıldığını belirterek, gerçeği güvenlik kamerasını izlediklerinde öğrendiklerini söyledi.

'ÖNEMSENECEK BİR ŞEY YOK' DEMİŞLER

Öğretmenin kamerada görüldüğü şekilde olmadığını iddia ettiğini anlatan Kuşdoğan, kendilerine önemsenecek bir şeyin olmadığını söylediklerini belirterek şunları söyledi:

"Eşimi telefon ile aradılar, oğlum Hasan Efe'nin kafasının masaya çarparak yarıldığını, önemsenecek herhangi bir şeyin olmadığını söylediler. Anne, baba olarak kreşe gittik. Kreşte de çocuğumuzun başındaki yaranın derin olduğunu gördük. Hemen çocuğumuzu alarak, hastaneye gittik. Çocuğuma hastanede röntgen ve tomografisi çekildi. Daha sonra da çocuğumun 24 saat boyunca risk taşıdığını söylediler. Hastaneye gelmekte de gecikildiğini söylediler.

Daha sonra çocuğumun kafasına dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra da biz kreşe gittik. Bu olayın nasıl olduğunu sorduk. Kamera görüntülerini izledik. Kamera görüntüsü onlara göre yanlış yansıyormuş. Bize, 'Kamera görüntüsünde bizim iteklediğimiz gözüküyor ama iteklemedik. Biz savurmadık, elinden tuttuk' dediler."

'HASTANEYE GÖTÜRMEYİP BİZİ 1 SAAT SONRA ARADILAR'

Olay sonrasında klinik yetkililerinin ambulans çağırmadığını ifade eden Kuşdoğan, kamera görüntüsünde çocuklarının savrulduktan sonra masaya çarptığını, yere düştüğünde yerde de kafasını yere vurduğunu ve orada kaldığını gördüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Daha sonra da alıyorlar, elini yüzünü temizliyorlar. Üstünü temizliyorlar. Yaklaşık bir saat sonra da bizi arıyorlar. Bu özel kreşte telefon yok mu, hiç mi aracınız yok? Hastaneye götürmüyorlar, 112'yi aranıp ambulans çağrılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Sadece diyorlar ki, 'Hiçbir şey yok, biz böyle bir şey olsun istemedik.' Sonuçta 2,5 yaşında, 32 aylık bir çocuk. Konuşamayan, kendini ifade edemeyen bir çocuk. Biz oraya çocuğumuzu ne dövülsün diye ne de savrulsun diye götürdük. Ama sonuç bu."