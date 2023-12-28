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    2024 1 OCAK HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2024 nereler kapalı olacak?

    Vatandaşların arattığı sorulardan biri de 2024 yılının ilk gününde nerelerin kapalı olduğu oldu. Özellikle hastaneleri araştıran vatandaşların o soruları ve yanıtları. 2024 1 OCAK HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2024 nereler kapalı olacak?

    2024 1 OCAK HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2024 nereler kapalı olacak?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 yılı yaklaşırken haftasonundan bir gün sonraya denk gelen 1 Ocak'ta tatiller merak edildi. Vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alan 1 Ocak'ta nereler kapalı sorularından biri de hastaneler oldu. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak'ta bir çok kurum kapalı olacak. Ancak özel sektör için bu durum geçerli değil. Özel sektör için ise kurum için bir karar olacak. Ancak genel itibariyle özel ve devlet tüm hastaneler hakkında vatandaşlar merakla araştırma yapıyor. 1 Ocak 2024'te hastaneler açık mı oalcak? Detaylar...

    1 OCAK 2024'TE HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

    Vatandaşlar için en önemli kurumlardan biri hastanelerdir. Her an kazalar ya da hastalıklar yaşanmasına karşın kurulan ve sağlık amaçlı hizmet edilen hastaneler 1 Ocak'ta tatil olacak. Ancak tamamen kapalı olmayacak. Acil kısımları açık olup bazı nöbetçi doktorlar yer alacak. Bunun yanı sıra hastanede yatan hastalar için ise sağlık hizmetinin aksamaması için nöbetçi hemşir ve hemşireler yer alacak. Aynı kurallar özel hastaneler için de geçerli olacak. 2 Ocak 2024 tarihinde yeniden hastaneler tam hizmet sağlayacak. Hastanelerde 1 Ocak sadece tüm doktorlar yer almayacak. Ayrıca fiş kesimi yapılmayacak. Acil durumlar için kan alma röntgen gibi elzem alanlarda nönetçi sağlık çalaışanları yer alacak. 1 Ocak'ta sağlık raporu ya da heyet odnayı tarzı resmi işlemler yapılamayacak. 

    2024 1 OCAK HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2024 nereler kapalı olacak?

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    1 Ocakta Hastaneler Açık Mı2024
    Haberler > Gündem > 2024 1 OCAK HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2024 nereler kapalı olacak?
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