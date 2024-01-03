2024 YILININ İLK METEOR YAĞMURU NE ZAMAN BAŞLIYOR? Quadrantid Meteor yağmuru nedir, Türkiye'den nerede ve saat kaçta izlenebilecek?

3 Ocak 2024 22:45 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 22:45

Quadrans Muralis adlı takımyıldızının olarak geçen yıldızlar atmosferden hızla geçecek. Gökbilimcilerin yaptığı araştırmalarda 2003 EH1 asteroidi adı verilen gökyüzü olayı yani meteor yağmuru meydana gelecek. Merak edilen ise Quadrantid Meteor yağmuru nedir, Türkiye'den nerede ve saat kaçta izlenebilecek? soruları oldu. İşte detayları...

2024 YILININ METEOR YAĞMURU YANİ QUADRANS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yıldız takımının 3 Ocak 2024 tarihinde saat 23:00'te başlayacak. Ancak 4 Ocak saat 21:00'den sonra gökyüzünğn açık olacağı yerlerde daha yoğun yaşanacak. Kuzeydoğudan akacak olan quadrans muralis yıldız takımı saatte 110 ila 120 kadar meteor atmosferden geçecek.

Türkiye'de net olarak 4 Ocak'ta görülecek olan meteor yağmuru için şehirden uzakta bir yerden gözlemlenebilir. Ayrıca bunun için havanın açık olması lazım. Meteoroloji verilerine göre bu hafta Türkiye genelinde her ne kadar yağmurlu ve hava kapalı tahminlerinde bulunsada meteor yağmuru tutkunları Kuzeydoğuda bu ana şahit olmak için hazırlıklar yaptı.