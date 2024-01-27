Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 3 ilin emniyet müdürü görevden alındı

    Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Çok sayıda ilçenin Kaymakamı değişirken, Adana, Iğdır ve Siirt'te de emniyet müdürleri görevden alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne de Necmettin Öztürk atandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    3 ilin emniyet müdürü görevden alındı
    Resmi Gazete, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni atamalar yapıldı.

    3 İLİN EMNİYET MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

    Cumhurbaşkanı kararıyla Adana Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya, Siirt Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.

    Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydın atandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Resmi Gazete
    Haberler > Gündem > 3 ilin emniyet müdürü görevden alındı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ayvacık açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı - GündemAyvacık açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandıEski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - GündemEski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti20 ilde 'çocuk müstehcenliği' operasyonu: 35 kişi tutuklandı - Gündem20 ilde 'çocuk müstehcenliği' operasyonu: 35 kişi tutuklandıAFAD duyurdu, Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! - GündemKahramanmaraş'ta korkutan deprem!AFAD'dan Hakkari'de büyük deprem hazırlığı! 10 bin çadır yolda - GündemAFAD'dan Hakkari'de büyük deprem hazırlığı! 10 bin çadır yoldalrak’ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - GündemKuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist daha etkisizErdoğan NATO Genel Sekreteri ile İsveç'in üyeliği hakkında görüştü - GündemErdoğan NATO Genel Sekreteri ile İsveç'in üyeliği hakkında görüştüSiverek Çermik karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı - GündemSiverek Çermik karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandıSamsun'da 8 bin makaron ele geçirildi - GündemSamsun'da 8 bin makaron ele geçirildiSosyal medyada gündem olan çay tartışması! Amerikalı ve İngilizlerin atışmasına Rizeliler de katıldı - GündemAmerikalı ve İngilizlerin atışmasına Rizeliler de katıldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...