3 ilin emniyet müdürü görevden alındı
Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Çok sayıda ilçenin Kaymakamı değişirken, Adana, Iğdır ve Siirt'te de emniyet müdürleri görevden alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne de Necmettin Öztürk atandı.
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni atamalar yapıldı.
3 İLİN EMNİYET MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı kararıyla Adana Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya, Siirt Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.
Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydın atandı.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi