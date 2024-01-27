3 ilin emniyet müdürü görevden alındı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Çok sayıda ilçenin Kaymakamı değişirken, Adana, Iğdır ve Siirt'te de emniyet müdürleri görevden alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne de Necmettin Öztürk atandı.

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ocak 2024 01:29 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 01:37 - Güncelleme:

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