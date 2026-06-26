Gülistan Doku soruşturması tüm hızıyla sürerken, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, kritik bir hamle yaptı. Avukat Çimen, hazırladığı 4'ü üst düzey kamu görevlisi olan 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı. Çimen, bu kişilerin ifadelerinin alınmasını isteyerek, dosyada örtbas yaptıklarını öne sürdü.

Yıllar sonra raftan yeniden inen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre; Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamının genişletilmesini talep etti. Çimen, aralarında 4'ü üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması talep ederek, 25 kişilik 'şüpheli' listesini savcılıkla paylaştı.

Gülistan Doku

25 KİŞİLİK LİSTE HAZIRLADI

Sabah’a konuşan Avukat Çimen, "Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır" diyerek dosyada örtbas faaliyetlerinde yer aldığını işaret etti.

4ü üst düzey, hepsi kamu görevlisi! Gülistan Doku dosyasında 25 kişilik ‘örtbas’ listesi savcılığa teslim edildi

DOSYADA NELER OLDU?

5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan 21 yaşındaki Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, Nisan 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle resmi olarak "organize cinayet" soruşturmasına dönüştü.

Avukat Ali Çimen

Dosya JASAT incelemeleri, silindiği tespit edilen HTS/hastane kayıtları ve gizli tanık beyanlarıyla tamamen yön değiştirdi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonlarda aralarında dönemin kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Bu isimler arasında eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel, Mustafa Türkay Sonel (Valinin oğlu), Çağatay Özdemir (Dönemin hastane başhekimi) de yer aldı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel

Gülistan Doku soruşturması kapsamında son olarak kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.

Dosyada ismi geçen ve tutuklanan isimler hangileri?

Durum Kişi Bağlantı / Görev Tutuklananlar Mustafa Türkay Sonel Tuncay Sonel'in oğlu Tutuklananlar Gökhan Ertok Eski polis, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia ediliyor Tutuklananlar Erdoğan Elaldı Eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Tutuklananlar Celal Altaş - Tutuklananlar Nurşen Arıkan - Tutuklananlar Ferhat Hanedan Güven - Tutuklananlar Zeinal Abakarov Doku'nun erkek arkadaşı Tutuklananlar Cemile Yücer Doku'nun erkek arkadaşı annesi Tutuklananlar Engin Yücer Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası, eski polis Tutuklananlar Şükrü Eroğlu Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan kişi Adli Kontrol ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uğurcan A. - Adli Kontrol ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı Savaş G. Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Adli Kontrol ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı Süleyman Ö. -

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