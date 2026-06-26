4'ü üst düzey, hepsi kamu görevlisi! Gülistan Doku dosyasında 25 kişilik ‘örtbas’ listesi savcılığa teslim edildi
Gülistan Doku soruşturması tüm hızıyla sürerken, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, kritik bir hamle yaptı. Avukat Çimen, hazırladığı 4'ü üst düzey kamu görevlisi olan 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı. Çimen, bu kişilerin ifadelerinin alınmasını isteyerek, dosyada örtbas yaptıklarını öne sürdü.
- Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 4'ü üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep etti.
- Hazırlanan 25 kişilik 'şüpheli' listesi ve dilekçe önümüzdeki günlerde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacak.
- Gülistan Doku dosyasının Nisan 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle "organize cinayet" soruşturmasına dönüştüğü belirtildi.
- Dosyada, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin hastane başhekimi Çağatay Özdemir gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı ifade edildi.
- Son olarak, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.
Yıllar sonra raftan yeniden inen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre; Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamının genişletilmesini talep etti. Çimen, aralarında 4'ü üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması talep ederek, 25 kişilik 'şüpheli' listesini savcılıkla paylaştı.
25 KİŞİLİK LİSTE HAZIRLADI
Sabah’a konuşan Avukat Çimen, "Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır" diyerek dosyada örtbas faaliyetlerinde yer aldığını işaret etti.
DOSYADA NELER OLDU?
5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan 21 yaşındaki Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, Nisan 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle resmi olarak "organize cinayet" soruşturmasına dönüştü.
Dosya JASAT incelemeleri, silindiği tespit edilen HTS/hastane kayıtları ve gizli tanık beyanlarıyla tamamen yön değiştirdi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonlarda aralarında dönemin kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Bu isimler arasında eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel, Mustafa Türkay Sonel (Valinin oğlu), Çağatay Özdemir (Dönemin hastane başhekimi) de yer aldı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında son olarak kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.
Gülistan Doku'nun mesajları ortaya çıktı: Korkuyorum, bizim için artık zaman yok
Dosyada ismi geçen ve tutuklanan isimler hangileri?
|Durum
|Kişi
|Bağlantı / Görev
|Tutuklananlar
|Mustafa Türkay Sonel
|Tuncay Sonel'in oğlu
|Tutuklananlar
|Gökhan Ertok
|Eski polis, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia ediliyor
|Tutuklananlar
|Erdoğan Elaldı
|Eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı
|Tutuklananlar
|Celal Altaş
|-
|Tutuklananlar
|Nurşen Arıkan
|-
|Tutuklananlar
|Ferhat Hanedan Güven
|-
|Tutuklananlar
|Zeinal Abakarov
|Doku'nun erkek arkadaşı
|Tutuklananlar
|Cemile Yücer
|Doku'nun erkek arkadaşı annesi
|Tutuklananlar
|Engin Yücer
|Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası, eski polis
|Tutuklananlar
|Şükrü Eroğlu
|Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan kişi
|Adli Kontrol ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı
|Uğurcan A.
|-
|Adli Kontrol ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı
|Savaş G.
|Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu
|Adli Kontrol ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı
|Süleyman Ö.
|-