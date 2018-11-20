Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABC News'a yaptığı açıklamada, cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını belirtti. Yetkili, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu değerlendirmesini yaptı. Washington Post gazetesinin haberinde, CIA'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, CIA'den henüz brifing almadığını ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileriyle bu konuyu konuşacağını açıklamıştı.