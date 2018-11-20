Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya, Ankara ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Balıkesir'de ikamet ettikleri belirlenen 1 uzman çavuş, 1 ihraç teğmen ve 1 askeri personel polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ şüphelileri soruşturma illerine teslim edildi. Aranan diğer şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.