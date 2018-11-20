Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Pompeo ile görüşmemizde ilişkileri nasıl iyileştirebileceğimizi konuştuk. Münbiç yol haritasını ve FETÖ'yü konuştuk.

"TRUMP'IN, CUMHURBAŞKANIMIZ'DAN İSTEDİĞİ LİSTEYİ VERDİK"

ABD'den iade edilmesini istediğimiz 84 kişinin isim listesini verdik. Zaten bu listeyi telefon görüşmesinde Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica etmişti. Ve Trump'a iletilmek üzere listeyi verdik.

TERÖRİST BAŞI GÜLEN'İN İADESİ

İkili görüşmelerde bu konu gündeme geldiği zaman, bu konuya ciddi olarak bakacaklarını söylediler. Zaten FETÖ'nün kendisi dahil, 84 kişinin isim listesini de bu sebepten dolayı istedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok ülke Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmak istemiyor, biz de istemeyiz; fakat cinayet aydınlatılmalı.