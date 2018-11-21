Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Bakan Gül, 15 Temmuz’dan sonra devlet içindeki örgütlü yapı olan FETÖ’den kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma süreci başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Bu süreci başarıyla tamamlamaya kararlıyız. Bu arınma sürecine, yeniden bir inşa sürecinin eşlik etmesi zarurettir. 2019 yılını bu anlamda yeni bir başlangıç olarak görüyoruz.

15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili soruşturma ve davalar yargı teşkilatımız tarafından bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak büyük bir titizlikle sürdürülmeye devam etmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde fiili darbe suçundan yürütülen soruşturmalar neticesinde toplam 289 dava açılmıştır. Açılan bu davalardan 220’si karara çıkmış olup 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir.



260 BİN KİŞİ İÇERİDE

16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 385 ceza infaz kurumumuzda toplam 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434’ü hükümlü, 57 bin 710’u ise tutukludur. 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla adli yargı mercilerince 3 milyon 710 bin 31 denetimli serbestlik kararı verilmiştir. Mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan elektronik izleme ile 2018 yılı Kasım ayı itibariyle 36 bin 980 şüpheli, sanık ve hükümlünün takibi gerçekleştirilmiştir. Hâlen 2 bin 476 kişinin denetim ve takibine de devam edilmektedir.



İSTİNAFLAR HIZLANDIRDI

Kamuoyumuzun gündemine gelen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı da tamamlamış bulunmaktayız. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin gö-revi olmaktan çıkartılacaktır.

Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza ve Hukuk Dairelerine 2016 yılından bu yana toplam 1 milyon 364 bin dosya gelmiştir. Bunların yaklaşık 925 bini karara bağlanmıştır. Dosyaların karara bağlanma oranı yüzde 67’dir. İstinaf mahkemelerinin sistemi hızlandırdığı anlaşılmaktadır.