İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde, trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tünelin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatılırken D-100 kara yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Avrasya Tüneli'nde kaza, tek yönlü trafiğe kapatıldı
21.11.2018 - 09:22 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Etiketler : Avrasya Tüneli,kaza,haberler,
589686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589686.aspx
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