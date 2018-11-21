Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10'u polis memuru ve 2'si asker, toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerden 20'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
Bursa'daki FETÖ soruşturmasında 48 gözaltı kararı var
21.11.2018 - 09:51 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : bursa,fetö,haberler,
589688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589688.aspx
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