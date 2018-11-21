Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik, "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlere yönelik ittifak konusunda Çelik, "Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelerek, rapor sunacak ardından Genel Başkanlar tekrar bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

- Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız

- Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz.



- Bugün yeni bir durumdayız. Yerel seçimde Cumhur İttifakı son derece olumlu noktada.