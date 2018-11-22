Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki terör örgütüne ait barınma merkezinden kaçtığı belirlenen 2 teröristin, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.