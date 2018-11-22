Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Haziran’da elebaşı Murat Karayılan ve üst düzey 150 teröristin Kandil’deki toplantısına F16’lar bomba yağdırdı. PKK’nın beyin takımında yer alan 13 terörist etkisiz hale getirildi PKK'ya ağır darbe indiren operasyon şöyle gerçekleşti:

KURYELERE TAKİP

Terör örgütü PKK'nın tepe yönetimi kuryeler aracılığıyla İran, Irak, Türkiye ve Suriye'de özel güç olarak faaliyet gösteren sözde özel kuvvet sorumlusu terörist başlarına Irak'ın kuzeyinde önemli bir toplantı yapılacağını bildirdi. Güvenlik güçlerinin takibine takılan toplantı çağrısı üzerine hedeflerin izi sürülmeye başlandı. Terör örgütünün özelde Suriye'deki genelde ise bölgedeki yeni stratejini belirlemek için kapsamlı bir toplantı düzenlediği öğrenildi. Örgütün karar verici heyetinde yer alan 150 teröristin bu toplantıya çağırıldığı tespit edildi. Kritik toplantıya terörist başı Murat Karayılan'ın başkanlık edeceği belirlendi.



İHA GÖRDÜ, F16 VURDU

Toplantının yapılacağı yerin koordinatları ve katılımcı bilgilerine ulaşılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Toplantı günü teröristlerin bir araya gelmesiyle birlikte operasyonun düğmesine basıldı. Toplantı yapılacak yere askeri indirme yapıldı. Arazi şartlarının zorluğu ve terör örgütünün üst düzey güvenlik çemberi oluşturması nedeniyle askerin sıcak teması durduruldu ve Mehmetçik geri çekildi. İHA'ların aldığı görüntüler çerçevesinde F16 ile hedefler vuruldu. Operasyondan sonra gerçekleştirilen telsiz takibi ve saha çalışması ile 'Siyabent' kod adlı Yaşar Akgün, 'Roza' kod adlı Gülcan Kaya ve 'Eylem' kod adlı teröristler ile birlikte sözde özel kuvvetlerde faaliyet gösteren üst düzey 13 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirlendi. Ayrıca yine sözde özel kuvvetlerde faaliyet gösteren ve özel kadro birimi eğiticilerinin başı olan 'Rohat' kod adlı Beşir Arcagök de ağır yaralandı. Arcagök'ün örgüt adına faaliyet gösteremeyecek hale geldiği öğrenildi.

EYLEM KABİLİYETİ KIRILDI

Teröristlerden bazılarının toplantı alanındaki özel yer altı geçit ve sığınaklardan kaçtığı, büyük bir kısmının ise yaralanarak Kandil'e yakın hastanelerde tedavi altına alındığı tespit edildi. Beyin takımında çok sayıda zayiat verilen operasyon ile Kandil'e ağır darbe indirildi. Terör örgütü organize hareket edemeyecek hale getirilirken, özellikle metropollerdeki eylem kabiliyetleri tamamen kırılmış oldu. Operasyonun terör örgütünün en beklemediği anda gerçekleştirildiği ve örgüt içinde büyük moral bozukluğu baş gösterdiği ifade edildi.

HAPİSTEN KAÇTI, KANDİL'DE VURULDU

Operasyonda örgütün üst düzey terörist eğiticilerinden sorumlu 'Rohat' kod adlı Beşir Arcagök ağır yaralandı. Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden 5 Mart 2016'da firar eden 6 teröristten biri olan Arcagök, 2011 yılında Diyarbakır polis okulu servisine düzenlenen bombalı saldırının talimatını vermişti. 'Siyabent' kod adlı Yaşar Akgün ve 'Roza' kod adlı Gülcan Kaya'nın ise metropollerdeki fedai tarzı eylemlerin talimatını verdikleri belirlendi.