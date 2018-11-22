Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayının hızla artması, HGS kullanım alanlarının çeşitlendirilmesini de gündeme getirildi. Adına ‘Entegre HGS Projesi’ adı verilen çalışma ile araçların girdiği her yerde HGS’nin bir ödeme aracı olması hedefleniyor.

Öncelikle akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alımının HGS ile ödenmesi sağlanacak. Bu konuda akaryakıt firmaları ile protokol çalışması sürüyor. Ayrıca akaryakıt şirketlerinin otomatik yakıt alım sistemine dâhil ettiği kurumsal müşterilerinin otoyol, köprü ve tünellerden geçişinin de akaryakıt şirketi üzerinden takibi hedefleniyor. Bu konuda pilot çalışma başlatıldı. HGS’nin aynı zamanda millî parklarda kullanımı için 5 millî park ve 1 ana kontrol merkezi için ihale yapıldı, sistem devreye alındı. Öte yandan belediyelerin otoparklarına ve yurt dışına da sistemin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Otomatik Geçiş Sistemi ve Kartlı Geçiş Sistemi dışında yeni sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), 2012’de devreye alınmış, satışı PTT şubelerine verilmişti.