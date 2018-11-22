Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu olayla ilgili davada firari 9 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.