Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu olayla ilgili davada firari 9 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin davada 9 sanığa kırmızı bülten
22.11.2018 - 14:24 | Son Güncelleme: 22.11.2018 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu olayla ilgili davada firari 9 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Etiketler : mehmet selim kiraz,kırmızı bülten,
589910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589910.aspx
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