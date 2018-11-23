Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde lokanta bölümünde çalışan garson A.K., iddiaya göre aşçı Özal Kızak ve fırın ustası Mustafa Tutuş ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından A.K., giyinme kabininde bulunan av tüfeği ile dehşet saçtı. A.K.'nın silahından çıkan kurşunlarla başından vurulan Kızak ve Tutuş yere yığıldı. A.K., olay yerinden kaçarken silah sesi üzerine mutfak bölümüne gelen diğer çalışanlar Kızak ve Tutuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi misafirhaneye geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kızak ve Tutuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

TARTIŞTIKTAN SONRA EVDEN SİLAH ALIP GELİP ÖLDÜRMÜŞ



Bir süre önce geçirdiği trafik kazası neticesinde psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen şüpheli A.K.'nın işyerinde yaşadığı tartışmanın ardından evine gittiği ve yanında pompalı tüfekle geri döndüğü öğrenildi. A.K.'nın önce evli ve 2 çocuk sahibi fırıncı Mustafa Tutuş'u başına ateş ederek öldürdü. Ardından, tartışma yaşadığı aşçı Özel Kızak'ı önce elinden yaraladıktan sonra başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.



ÖLDÜRDÜĞÜ AŞÇININ OTOMOBİLİYLE KAÇTI



Şüpheli A.K.'nın olayın ardından öldürdüğü bekar olan arkadaşı Özel Kızak'ın otomobilini alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Olayda ölen iki kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kaldırılacak.