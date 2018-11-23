Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yer alan karara göre; Yüksek Öğretim Kurulu üyeliklerine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Meteoroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşlu seçildi.