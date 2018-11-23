Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yer alan karara göre; Yüksek Öğretim Kurulu üyeliklerine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Meteoroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşlu seçildi.
YÖK’te yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
23.11.2018 - 03:16 | Son Güncelleme: 23.11.2018 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üye seçimlerine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yök,atama,
589972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589972.aspx
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