Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4’ü tutuklu, 9’u firari 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıkların ifadesi alındı. Mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk hâlinin devamına, SEGBİS’le bağlanan 2 sanığın duruşmaya getirilerek savunmalarının alınmasına karar verdi. Mahkeme, firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu hakkında çıkarılan yakalama emrinin kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılmasına ve bu hususta işlem yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı. Heyet 5 tanığın talimatla dinlenilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.