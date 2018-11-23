Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suudi) Veliaht prens ile görüşmek için bir engel yok. Talep ederse görüşülebilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın." dedi. AİHM'nin Demirtaş hakkında verdiği kararı da değerlendiren Çavuşoğlu, "AİHM'nin verdiği karar kendi kararlarıyla çelişiyor, hukuki değildir. Buna itiraz ediyoruz." ifadesini kullandı.