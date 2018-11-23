Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suudi) Veliaht prens ile görüşmek için bir engel yok. Talep ederse görüşülebilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın." dedi. AİHM'nin Demirtaş hakkında verdiği kararı da değerlendiren Çavuşoğlu, "AİHM'nin verdiği karar kendi kararlarıyla çelişiyor, hukuki değildir. Buna itiraz ediyoruz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu: Veliaht prens ile görüşmek için engel yok
23.11.2018 - 10:59 | Son Güncelleme: 23.11.2018 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Suudi) Veliaht prens ile görüşmek için bir engel yok. Talep ederse görüşülebilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın." dedi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
590020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590020.aspx
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