Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Eryaman'da özel bir anaokulunda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.Görüntülerde, çocuklar öğle uykusu için bir odada toplandığı sırada, öğretmenlerden biri ağlayan bir çocuğu susturmak için üzerine abanıyor, eliyle de küçük çocuğun ağzını kapatıyor.

REKLAM

Görüntüler kreşteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video sosyal medya hesaplarında yayınlanınca büyük bir tepki çekti.

MEB'DEN SORUŞTURMA

Veliler kreşe gelerek çocuklarını aldı, öğretmen işten çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇOCUK ÖZ YEĞENİYMİŞ

Bakanlık açıklamasında öğretmenin bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı, görüntülerdeki çocuğun da kurumdan izin almadan getirdiği öz yeğeni olduğu belirtildi.

OKUL YÖNETİMİNDEN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan okul yönetimi de kendi çalışanı olan öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Görüntüler ailelerin de tepkisine neden oldu. Görüntülerin medyada yer almasının ardından birçok veli okula gelerek çocuklarını aldı.

SAVCILIKTAN İNCELEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili inceleme başlattı.