Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, 16-20 Kasım 2018 tarihleri arasında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği ve bu operasyonlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca, teröristler tarafından kullanılan 42 adet silah mevzii, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği, 885 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 3 adet antipersonel mayını, 23 kilogram(kg) amonyum nitrat, 15 kg C-4 patlayıcı madde, 8 kg tahrip kalıbı, 2 adet el bombası, 3 adet el telsizi, 30 adet fünye ele geçirildi ve 23 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

Bakanlıktan, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre; 58 kg uyuşturucu, 276 kg toz esrar, 35 bin 881 paket kaçak sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.