İşte o isimler...
1- Adalar
Özlem Özteki̇n Vural
İlçe Başkanı - Avukat
2- Arnavutköy
Ahmet Haşi̇m Baltacı
Arnavutköy Beledi̇ye Başkanı
3- Ataşehi̇r
İsmai̇l Erdem
Sancaktepe Beledi̇ye Başkanı
4- Avcılar
İbrahi̇m Ulusoy
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi̇nde Başheki̇m
5- Bağcılar
Lokman Çağrıcı
Bağcılar Beledi̇ye Başkanı
6- Bahçeli̇evler
Hakan Bahadır
İstanbul İl Başkan Yardımcısı - Doktor
7- Bakirköy
Ali̇ Tali̇p Özdemi̇r
Eski̇ Çevre Bakanı – Eski̇ Bakırköy Beledi̇ye Başkanı
8- Başakşehi̇r
Yasi̇n Kartoğlu
Başakşehi̇r Beledi̇ye Başkanı
9- Bayrampaşa
Ati̇lla Aydıner
Bayrampaşa Beledi̇ye Başkanı
10- Eyüpsultan
Deni̇z Köken
Gazi̇antep Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Genel Sekreteri̇
11- Fati̇h
Ergün Turan
TOKİ Başkanı - Mühendi̇s
12- Gazi̇osmanpaşa
Av. Beşi̇r Açıkça
İlçe Yöneti̇m Kurulu Üyesi̇ - Avukat
13- Güngören
Bünyami̇n Demi̇r
İl Başkan Yardımcısı - Mi̇mar
14- Sultanbeyli̇
Mehmet Çon
Beledi̇ye Mecli̇s Üyesi̇- Mühendi̇s
15- Üsküdar
Hi̇lmi̇ Türkmen
Üsküdar Beledi̇ye Başkanı
16- Zeyti̇nburnu
Ömer Arısoy
Kültür Ve Turi̇zm Bakan Yardımcısı
17- Ümrani̇ye
İsmet Yıldırım
Ki̇ptaş Genel Müdürü
18- Beyoğlu
Haydar Ali̇ Yilmaz
26. Dönem İstanbul Mi̇lletveki̇li̇
19- Çatalca
Mesut Üner
Çatalca İlçe Başkanı - Mi̇mar
20- Kadıköy
Özgül Özkan Yilmaz
İstanbul Kalkınma Ajansı - Genel Sekreteri̇
21- Beyli̇kdüzü
Mevlüt Uysal
İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇ye Başkanı
22- Büyükçekmece
Veli̇tti̇n Küçük
2009 MHP Beledi̇ye Başkan Adayı - İş adamı
23- Şi̇le
Can Tabakoğlu
Şi̇le Beledi̇ye Başkanı
24- Kâğithane
Mevlüt Özteki̇n
İlçe Başkanı - Mühendi̇s
25- Maltepe
Kadem Ekşi̇
Jeofi̇zi̇k Mühendi̇si̇-i̇ş Adamı
26- Pendi̇k
Ahmet Ci̇n
İl Başkan Yardımcısı
27- Sancaktepe
Fazlı Kılıç
Kâğıthane Beledi̇ye Başkanı
28- Sariyer
Ahmet Mi̇sbah Demi̇rcan
Beyoğlu Beledi̇ye Başkanı
29- Beykoz
Murat Aydın
Zeyti̇nburnu Beledi̇ye Başkanı
30- Çekmeköy
Ahmet Poyraz
Çekmeköy Beledi̇ye Başkanı
31- Esenler
Mehmet Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı
32- Esenyurt
Azmi Ekinci
26. Dönem Milletvekili
33- Sultangazi
Cahit Altunay
Sultangazi Belediye Başkanı
34- Şişli
Ömer Fuat Günday
Şişli İlçe Başkanı
35- Tuzla
Şadi Yazıcı
Tuzla Belediye Başkanı