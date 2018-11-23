İşte o isimler...

1- Adalar
Özlem Özteki̇n Vural
İlçe Başkanı - Avukat

2- Arnavutköy
Ahmet Haşi̇m Baltacı
Arnavutköy Beledi̇ye Başkanı

3- Ataşehi̇r
İsmai̇l Erdem
Sancaktepe Beledi̇ye Başkanı

4- Avcılar
İbrahi̇m Ulusoy
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi̇nde Başheki̇m

5- Bağcılar
Lokman Çağrıcı
Bağcılar Beledi̇ye Başkanı

6- Bahçeli̇evler
Hakan Bahadır
İstanbul İl Başkan Yardımcısı - Doktor

7- Bakirköy
Ali̇ Tali̇p Özdemi̇r
Eski̇ Çevre Bakanı – Eski̇ Bakırköy Beledi̇ye Başkanı

8- Başakşehi̇r
Yasi̇n Kartoğlu
Başakşehi̇r Beledi̇ye Başkanı

9- Bayrampaşa
Ati̇lla Aydıner
Bayrampaşa Beledi̇ye Başkanı

10- Eyüpsultan
Deni̇z Köken
Gazi̇antep Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Genel Sekreteri̇

11- Fati̇h
Ergün Turan
TOKİ Başkanı - Mühendi̇s

12- Gazi̇osmanpaşa
Av. Beşi̇r Açıkça
İlçe Yöneti̇m Kurulu Üyesi̇ - Avukat

13- Güngören
Bünyami̇n Demi̇r
İl Başkan Yardımcısı - Mi̇mar

14- Sultanbeyli̇
Mehmet Çon
Beledi̇ye Mecli̇s Üyesi̇- Mühendi̇s

15- Üsküdar
Hi̇lmi̇ Türkmen
Üsküdar Beledi̇ye Başkanı

16- Zeyti̇nburnu
Ömer Arısoy
Kültür Ve Turi̇zm Bakan Yardımcısı

17- Ümrani̇ye
İsmet Yıldırım
Ki̇ptaş Genel Müdürü

18- Beyoğlu
Haydar Ali̇ Yilmaz
26. Dönem İstanbul Mi̇lletveki̇li̇

19- Çatalca
Mesut Üner
Çatalca İlçe Başkanı - Mi̇mar

20- Kadıköy
Özgül Özkan Yilmaz
İstanbul Kalkınma Ajansı - Genel Sekreteri̇

21- Beyli̇kdüzü
Mevlüt Uysal
İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇ye Başkanı

22- Büyükçekmece
Veli̇tti̇n Küçük
2009 MHP Beledi̇ye Başkan Adayı - İş adamı

23- Şi̇le
Can Tabakoğlu
Şi̇le Beledi̇ye Başkanı

24- Kâğithane
Mevlüt Özteki̇n
İlçe Başkanı - Mühendi̇s

25- Maltepe
Kadem Ekşi̇
Jeofi̇zi̇k Mühendi̇si̇-i̇ş Adamı

26- Pendi̇k
Ahmet Ci̇n
İl Başkan Yardımcısı

27- Sancaktepe
Fazlı Kılıç
Kâğıthane Beledi̇ye Başkanı

28- Sariyer
Ahmet Mi̇sbah Demi̇rcan
Beyoğlu Beledi̇ye Başkanı

29- Beykoz
Murat Aydın
Zeyti̇nburnu Beledi̇ye Başkanı

30- Çekmeköy
Ahmet Poyraz
Çekmeköy Beledi̇ye Başkanı

31- Esenler
Mehmet Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı

32- Esenyurt
Azmi Ekinci
26. Dönem Milletvekili

33- Sultangazi
Cahit Altunay
Sultangazi Belediye Başkanı

34- Şişli
Ömer Fuat Günday
Şişli İlçe Başkanı

35- Tuzla
Şadi Yazıcı
Tuzla Belediye Başkanı