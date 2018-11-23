Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen ve  örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat  Yeni tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına  yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis  Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki  işlemleri tamamlandı.

Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi  sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı  televizyon programı sebebiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında  vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.