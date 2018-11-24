Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu şunları söyledi: Onlar iş birliği içerisinde bulunarak bize bunun normalleştirebileceğini düşünmektedir ama yanılmaktadır. Amerika’nın iki tane sözde Türkiye’deki elçisi sözde diyorum. Sebebi de var. İki vilayetimize giderek oradaki terör hükümlü siyasi konu olan bir siyasi partiyle beraber oturup ‘Siz bana anlatın. Bana anlattıklarınızı Pentagon’a ileteceğim’ diyen bir aymazlık ortaya koymuşlardır. Daha yeni 15 gün önce. Sonra arkadan üç terör örgütü yöneticisini yüzümüze baka baka, pişkin pişkin ‘Biz bunların terör örgütü üyeliğinden aranma kaydını ortaya koyuyoruz’ diye bir anlayışı koskoca yıllardan beri, bu işin acısını çekmiş bir ülkeye yutturmaya çalışmaktadırlar. Bakan Soylu, bu yıl terör örgütüne katılımın sadece 95 kişi olduğunu belirterek “Bu rakam son 30 yılın en düşük seviyesidir. 2018 yılında teslim olan 343 teröristin 146’sı ikna metoduyla dağdan indirilmiştir” dedi.