Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlene operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van merkezli 6 ilde terör operasyonu
25.11.2018 - 00:40 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 00:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlene operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : van,terör operasyonu,pkk,
590232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590232.aspx
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