Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlene operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.