Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin iddianamede, suikastın FETÖ’nün talimatıyla gerçekleştirildiği ancak örgütün, hedef şaşırtarak soruşturmanın gidişatını farklı yönlere çekmeye çalıştığı öğrenildi. İddianamede, suikast faili Mevlüt Mert Altıntaş’ın iki ayrı telefon kullandığı, olay yerinde bulunan telefonun haricinde evinde de GSM hattı olmayan bir telefon daha ele geçtiği, saldırı emrini bu telefondan aldığı belirlendi. Olay akşamı, FETÖ firarisi ve Karlov suikastı iddianamesinin şüphelisi Emrullah Uslu’nun, hedef şaşırtma kapsamında, “#Karlov katleden Katil El Kaide sloganları atan koruma polisini besleyen zihniyeti uzakta aramayalım” şeklinde tweet attığı aktarıldı. Uslu’nun ayrıca, El Kaide şüphelisi A.Ş’nin geçmişte paylaştığı “Rusya dünya ile alay ediyor. ‘Sivilleri hedef aldığımıza dair geçerli kanıt yok.’ diyor. Moskova metrosu patlayınca görürler alayı” şeklindeki tweetini de retweetlediği kaydedildi. İddianamede, saldırgan Altıntaş’ın geçmişine dair bilgiler de yer aldı. Altıntaş’ın çocukluğunu Aydın Söke’de geçirdiği, çevresinde, “Sessiz, sakin, kendi halinde, sosyal çevresi dar olan, sıkılgan, karamsar, her konuya olumsuz bakan, kimse ile fazla samimi olmayan” bir kişiliğe sahip olduğu bildirildi. Altıntaş’ın, lise öğrenimini tamamlamasından sonra 2012’de polis okullarına girdiği ve 2014’te Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak göreve başladığı aktarıldı. İddianamede, FETÖ/PDY’nin, emniyet personelinin tamamını fişlediği, örgüt mensubu ve sempatisi olan personeli, kişisel özelliklerine, aile durumuna ve siyasi yakınlığına göre renklendirerek kategorilere ayırdığı belirlendi.