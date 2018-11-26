MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu
26.11.2018 - 10:28 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Etiketler : yusuf nazik,müebbet,
590417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590417.aspx
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