Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptıklarını tespit ettiği 4 şüpheliden F.A. ve N.S'yi yakaladı. Firar eden diğer 2 şüpheli ise aranıyor. Yakalanan şahıslar ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.