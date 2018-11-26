Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptıklarını tespit ettiği 4 şüpheliden F.A. ve N.S'yi yakaladı. Firar eden diğer 2 şüpheli ise aranıyor. Yakalanan şahıslar ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Balıkesir'de terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı
26.11.2018 - 14:20 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir polisi PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden ikisini yakaladı.
Etiketler : balıkesir,haberler,terör,operasyon,
590450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590450.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER