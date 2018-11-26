Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde saat 15.15'te başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Al Sani ile bir araya geldi
26.11.2018 - 15:46 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan,Katar Emiri,Al Sani,
590468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590468.aspx
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