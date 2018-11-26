Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde saat 15.15'te başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunuyor.