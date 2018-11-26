Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da şehit düşen polis memuru İmdat Berçin'in ailesine taziye telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Berçin'in ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti. Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin çarptığı polis memuru İmdat Berçin, şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
26.11.2018 - 16:23 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da şehit olan polis memuru İmdat Berçin'in ailesine başsağlığı diledi.
Etiketler : erdoğan,haberler,taziye,telefon,
590474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590474.aspx
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