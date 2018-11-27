Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kara Havacılık Alay Komutanlığa bağlı üç UH-1 ve bir Skorsky tipi helikopter ile bir Cessena tipi uçak, düzenli eğitim faaliyetleri kapsamında dün 10.32’de havalandı. Uçuş sırasında UH-1 tipi helikopterlerden biri 11.02’de belirlenemeyen bir sebeple irtifa kaybetmeye başladı. Pilotlar, helikopteri son bir manevrayla en uygun nokta olarak gördükleri Sancaktepe Topçular Caddesi Fırtına Sokak’taki üç binanın arasında bulunan boşluğa yönlendirdi. Pervanesi bir binaya çarpan helikopter düştü. Feci kazada, Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Aslan şehit oldu, Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz ise ağır yaralandı. İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri yaralı askeri hastaneye kaldırdı. Bu arada helikopterin düştüğü yer ile etrafındaki binalar arasındaki mesafe ve bazı binalardaki küçük çaplı sayılabilecek hasarlar pilotların kahramanlığını gözler önüne serdi. Kazada şehit olan Albay Şaylan’ın uzun yıllardır pilotluk yaptığı ve çok sayıda pilotu eğittiği öğrenildi. Kaza sebebi, teknik incelemenin ardından belirlenecek. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kahraman personelimiz hiç kimseye zarar vermemek için büyük çaba sarf etmiş, bunu da başarmıştır” diye konuştu.

Savcılık da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN GEÇEN YIL EVLENMİŞ

Kazada şehit olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever (29) geçen yıl evlenmişti. Şehit Albay Göksenin Aytural Şaylan (45) ise evli ve 1 çocuk babasıydı. Şehit Uzman Çavuş Şahin Aslan (49) Bitlisliydi. Evli olan Aslan’ın 3 çocuğu bulunuyordu.

UZMAN YORUMU: ESKİ OLMASI ÖNEMSİZ Güvenlik uzmanları, söz konusu kazanın UH-1 tipi helikopterlerin görev yılına bağlanmasının doğru olmadığını belirtti. Envanterde bulunan bütün hava araçlarının hem birlik, hem de fabrika seviyesi bakımlarının uluslararası standartlarda yapıldığı ifade eden uzmanlar “Helikopterin eski olması önemli değil” yorumunda bulundu.

16 YILDA 5 KAZA

Dünyada birçok ülke tarafından kullanılmaya devam eden UH-1 tipi helikopterler ilk uçuşunu 1956 yılında yaptı, üç yıl sonra da Amerikan ordusunun hizmetine girdi. ABD, helikopteri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı. UH-1 tipi helikopterler Türkiye’de şimdiye kadar beş büyük kazaya karıştı. Kazalarda 17 asker şehit düştü. Sancaktepe’de yaşanan hadise, İstanbul’da yaşanan başka helikopter kazalarını akıllara getirdi. Mega kentte son 20 yılda dört kazada 19 kişi hayatını kaybetti.

PİLOT HAYATIMIZI KURTARDI

Kazanın görgü tanıkları yaşanılan dehşet anlarını anlattı. Bir vatandaş “Helikopter binaların üstüne düşmemek için 3,4 sefer tur attı. Sonra boşluğa düştü. Bir binanın da saçağına çarptı. Binaya vursa giderdi. Helikopter üçe bölünmüştü. Büyük bir gürültü koptu” dedi. Mahalleliden Ebru Gündüz Özer ise “Pilot, hayatımızı kurtardı daha büyük bir facia da olabilirdi. Ona dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.