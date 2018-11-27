Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah saat 07.00 sıralarında Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde PKK/KCK terör örgütüne yönelik polis ve jandarma tarafından operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda, hedef eve giriş esnasında meydana gelen sıcak temasta PKK terör örgütü mensubu 2 erkek terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat devam etmektedir” denildi.
Muş’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
27.11.2018 - 10:48 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik polis ve jandarma tarafından yapılan ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : muş,terör,terörist,haberler,
590609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590609.aspx
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