Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah saat 07.00 sıralarında Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde PKK/KCK terör örgütüne yönelik polis ve jandarma tarafından operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda, hedef eve giriş esnasında meydana gelen sıcak temasta PKK terör örgütü mensubu 2 erkek terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat devam etmektedir” denildi.