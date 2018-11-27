İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör  örgütüne yönelik, 21-27 Kasım 2018 tarihleri arasında ülke genelinde Emniyet ve Jandarma  birimlerince düzenlenen 480 operasyonda; Denizli’de 3, Batman’da 4, Şanlıurfa’da  34, Ankara’da 24, Kayseri’de 2, Adana’da 16, Antalya’da 7, Gaziantep’te 9, İstanbul’da 36, Iğdır’da 8, Van’da 42, Bursa’da 14, İzmir’de 23, Siirt’te 13, Kars’ta 9,  Eskişehir’de 4, Balıkesir’de 2, Aydın’da 6, Adıyaman’da 1, Erzincan’da 1, Ağrı’da 49, Konya’da 7, Bingöl’de 4, Kocaeli’de 7, Mardin 27,  Elazığ’da 4, Tekirdağ’da 3, Hakkari’de 14, Yalova’da 1, Rize’de 1, Şırnak’ta 52, Ardahan’da 1, Malatya’da 7, Zonguldak’ta 1, Manisa’da 4, Muş’ta 23, Bitlis’te 2, Diyarbakır’da 58, Mersin’de 20, Tunceli’de 1 olmak üzere  toplam 544 kişi gözaltına alınmıştır. "