Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım 2018 tarihleri arasında ülke genelinde Emniyet ve Jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda; Denizli’de 3, Batman’da 4, Şanlıurfa’da 34, Ankara’da 24, Kayseri’de 2, Adana’da 16, Antalya’da 7, Gaziantep’te 9, İstanbul’da 36, Iğdır’da 8, Van’da 42, Bursa’da 14, İzmir’de 23, Siirt’te 13, Kars’ta 9, Eskişehir’de 4, Balıkesir’de 2, Aydın’da 6, Adıyaman’da 1, Erzincan’da 1, Ağrı’da 49, Konya’da 7, Bingöl’de 4, Kocaeli’de 7, Mardin 27, Elazığ’da 4, Tekirdağ’da 3, Hakkari’de 14, Yalova’da 1, Rize’de 1, Şırnak’ta 52, Ardahan’da 1, Malatya’da 7, Zonguldak’ta 1, Manisa’da 4, Muş’ta 23, Bitlis’te 2, Diyarbakır’da 58, Mersin’de 20, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam 544 kişi gözaltına alınmıştır. "