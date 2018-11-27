İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım 2018 tarihleri arasında ülke genelinde Emniyet ve Jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda; Denizli’de 3, Batman’da 4, Şanlıurfa’da 34, Ankara’da 24, Kayseri’de 2, Adana’da 16, Antalya’da 7, Gaziantep’te 9, İstanbul’da 36, Iğdır’da 8, Van’da 42, Bursa’da 14, İzmir’de 23, Siirt’te 13, Kars’ta 9, Eskişehir’de 4, Balıkesir’de 2, Aydın’da 6, Adıyaman’da 1, Erzincan’da 1, Ağrı’da 49, Konya’da 7, Bingöl’de 4, Kocaeli’de 7, Mardin 27, Elazığ’da 4, Tekirdağ’da 3, Hakkari’de 14, Yalova’da 1, Rize’de 1, Şırnak’ta 52, Ardahan’da 1, Malatya’da 7, Zonguldak’ta 1, Manisa’da 4, Muş’ta 23, Bitlis’te 2, Diyarbakır’da 58, Mersin’de 20, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam 544 kişi gözaltına alınmıştır. "
İçişleri Bakanlığı açıkladı, 544 kişi gözaltına alındı
27.11.2018 - 14:35 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı, 21-27 Kasım 2018 tarihleri arasında ülke genelinde Emniyet ve Jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda 544 kişi gözaltına alındı...
Etiketler : operasyon,gözaltı,haberler,
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