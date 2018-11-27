Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında yer aldığı belirtilen şüphelilerin adreslerine polisler ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda Veysel E., Muharrem E., Vahit A., Halit D., Berivan C., Mustafa A., Mehmet T., Halil Ü., Abdullah G., İshak G., Ferhat Ü. ve Salih E. yakalandı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evlerinde arama yapıldı.
Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 12 gözaltı
27.11.2018 - 15:18 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Şanlıurfa,
590671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590671.aspx
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