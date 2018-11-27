Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün eğitim uçuşunu yapan askeri helikopterin sabah saatlerinde düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan son yolculuklarına uğurlandı.

Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitler Şaylan ve Bekli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

Buradaki törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yurtsever'in naaşı, önce helallik alınması için merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'taki babaevine götürüldü. Büyük üzüntü yaşayan eşi Şebnem, annesi Ayşegül, babası Ayhan ve kardeşi İlyas Yurtsever, şehidin naaşının başında dua etti.

Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan (41), memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin biri 40 günlük, 3 çocuğu olduğu öğrenildi.