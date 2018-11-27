Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçen 19 Kasım'da akşam saatlerinde İzmir-Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Kapama noktasında görevli olan polis memuru Buket Keleş'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İzmir'den Torbalı yönüne giden ve uyuşturucu aldığı belirlenen Sedat Ayverdi (28) yönetimindeki panelvan minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Keleş, durumun bildirmesiyle gelen sağlık ekiplerince, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş'in buradaki tedavisi süresince beyninde ödem oluştu. Talihsiz polis memuru Keleş, doktorların çabalarına rağmen 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Sürücü Sedat Ayverdi ise kazadan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.